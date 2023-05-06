Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin yedinci ayak yarışları başladı.

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen yedi etaplı yarışın son ayağını kapsayan organizasyona 20 teknede farklı illerden 170 sporcu katıldı.

Bodrum açıklarında üç sınıfta yapılan yarışların ilk gününde, IRC-A ve IRC-B sınıfındakiler iki yarışta 27 millik, destek sınıfındakiler ise bir yarışta 14 millik rotada mücadele etti.

Yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak organizasyon, ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.