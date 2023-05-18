Muğla'da Müzeler Günü etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'da 18 Mayıs Müzeler Günü kapsamında "Karia'dan Menteşe'ye, Menteşe'den Cumhuriyet'e Kadın" programı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla Müzesi'nde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, müzelerin toplumların geçmişiyle, sanatıyla hatta geleceğiyle köprü kuran en önemli kurumlardan birisi olduğunu söyledi.

Muğla'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valiliği başta olmak üzere birçok kamu kurum ve firmaların desteğiyle dördü su altında olmak üzere toplam 30 farklı antik kentte arkeolojik çalışmaların devam ettiğini belirten Toprak, bu sayı ile dünyada lider durumda olduklarını kaydetti.

Toprak, çalışmalar sayesinde Muğla'nın kültür değerlerinin gün yüzüne çıktığını, kazılarda çıkan eserlerle müze koleksiyonlarının zenginleştiğini ve ilin kültür turizmindeki gücünün daha da arttığını dile getirdi.

Dünya turizminin deniz, kum ve güneş üçlüsünden çıkıp kültür turizmine yönelmekte olduğunu kaydeden Toprak, şöyle konuştu:

"İlimiz kültür turizmi potansiyeli açısından dünya şehirleri arasında ilk sıralarda yerini almaktadır. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan ilimizde binden fazla antik yerleşim yeri bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde toplamda 9 müze, 21 ören yeri bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl ören yerlerimiz rekor kırarak 1 milyon 250 binden fazla ziyaretçi sayısallaşmıştır."

Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Karia'dan Menteşe'ye, Menteşe'den Cumhuriyet'e Kadın" temalı sergi ve defile gösterimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.