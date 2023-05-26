AK Parti Muğla Milletvekili Mete Marmaris Yat Limanı'ndaki çalışmaları eleştirdi:

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Marmaris Yat Limanı'nın inşaatının bitirilmemesinin turizme zarar verdiğini belirterek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü eleştirdi.

Mete, yat limanı esnaf ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, gezdiği her yerde esnafın oldukça üzüntülü olduğunu, sezonun açılmış olmasına rağmen turistlerin emniyetli bir şekilde yürüyemediğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yat limanı düzenleme çalışmasını bitirememesinin yanında şu ana kadar yaptığı çalışmaların da çok kötü olduğunu söyleyen Mete, "Parke taşı diye döşediği malzemelerin yarısı kırık, mayınlı sahada yürür gibi yürüyorsunuz. Milyon dolarlık teknelerin önünde hala inşaat molozları durmaya devam ediyor ve inşaat hızına baktığımızda da bunun devam edeceği gözüküyor." diye konuştu.

Mevcut görüntünün dünyanın dört bir yanından turistlerin geldiği Marmaris'e yakışmadığını ifade eden Mete, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dünyaya açılan kapısına bu hizmet, rezillik yakışmıyor. Esnaf kan ağlar durumda ama büyükşehir belediyesinden bir kişinin gelip açıklama yapma yüzü yok anladığımız kadarıyla. Yat Limanı şu anki haliyle içler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Ben buradan belki de buraya hiç gelmemiş olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü Marmaris'e davet ediyorum. Eğer cesaretiniz varsa, gerçekten yüzünüz varsa, yaptığınız hizmetin arkasındaysanız gelin şu marinada bir 15 dakika yürüyün. Göreceksiniz vatandaşın size ne kadar lütufkar olduğunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı."





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