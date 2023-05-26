Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off 1. turu

Aşure bozulur mu, nasıl saklanmalı?

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Hakan Yemişken

Bodrumspor: Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 68 Burak Öksüz), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 79 Aminu Umar), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+1 Hakan Özmert), Celal Dumanlı, Cenk Şen (Dk. 90+1 Eren Albayrak)

Göztepe: Arda Özçimen, Emir Ortakaya (Dk. 55 Hikmet Çiftçi), Palmer (Dk. 71 Traore), İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 55 Hasic), Mamah, Ngalina, Kvasina (Dk. 46 Yasin Öztekin), Yalçın Kayan, Atınç Nukan



Goller: Dk. 16 Cenk Şen, Dk. 45+1 İsmail Köybaşı (Kendi kalesine), Dk. 90+9 Aminu Umar (Bodrumspor), Dk. 86 Atınç Nukan (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 49 Samet Yalçın, Dk. 87 Süleyman Özdamar, Dk. 90+9 Sousa (Bodrumspor)







MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Bodrumspor, 2. tura yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.