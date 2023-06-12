Muğla'da 4. Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreni yapılacak

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Zeytinyağı Kalite Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan yarışmaya bu yıl 10 ilçeden 134 üretici firma ve marka katıldı.

En fazla başvurunun Milas'tan yapıldığı yarışmada 12 organik ve 25 de iyi tarım uygulaması ile üretilen zeytinyağları beğeniye sunuldu.

Yarışmaya Milas'tan 60, Menteşe'den 32, Bodrum'dan 13, Datça'dan 8, Fethiye'den 7, Yatağan'dan 6, Seydikemer ve Dalaman'dan 3’er üretici ile Kavaklıdere'den 2, Köyceğiz’den ise 1 üretici katılım sağladı.

Başvuruda bulunan üretici ve firmaların ürünleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarında kimyasal analizlerden geçti. Duyusal analiz ise 6 Mayıs'ta Muğla Ticaret Borsası Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda gerçekleştirildi.

Analiz sonuçları, komisyon tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazanan zeytinyağları belirlendi. Ödüller, 16 Haziran’da düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

Muğla’da zeytinyağının markalaşma sürecine önemli bir katkı sunan kalite yarışmasının her yıl daha da artan bir ilgiyle devam ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bu yıl başvuru yapan 59 markalaşmış zeytinyağı bulunduğunu söyledi.

39 zeytinyağının da 2019-2022 yıllarında marka sahibi olduğunu belirten Saylak, "Son dört yılda gelinen bu aşama bizleri mutlu ediyor. Türkiye’de üretilen 391 bin ton zeytinyağının 47 bin tonu Muğla’da üretiliyor. Muğla, bugün kaliteli zeytinyağı denildiğinde ilk akla gelen bölgelerden biri haline geldi." dedi.



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