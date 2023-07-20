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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:42
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Marmaris, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları, tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

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