Muğla'da 18 uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da 18 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması maksadıyla 11-17 Ağustos'ta Bodrum, Milas, Fethiye ve Seydikemer İlçelerinde operasyon yapıldı.

Düzenlenen 18 operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda ise 428 gram kubar esrar, 5 gram reçine esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu 4 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu hap ve 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.