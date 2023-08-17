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        Muğla'da gönüllü gençler antik kentte kitap okudu, tiyatro sergiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:29
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        Muğla'da gönüllü gençler antik kentte kitap okudu, tiyatro sergiledi
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tlos Antik Kenti'ni gezen gönüllü gençler tarihi yapıları gezerek kentin kütüphanesinde kitap okuyarak vakit geçirdi.

        Yakaköy Mahallesi'nde bulunan, Likya uygarlığının önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan kentte, 12 ay kazı çalışması yapılıyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri "Merkezimde Bu Yaz" etkinlikleri kapsamında Tlos Antik Kenti'ni gezdi. Alandaki antik tiyatro, kütüphane, meclis binası hakkında bilgi edinen gençler kütüphane yakınında kitap okudu.

        Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tiyatro ekibinden Bahar Evran ve Mehmet Ali Aksüz antik tiyatronun yanında tiyatro oyunundan bir kesit sergiledi.

        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, gazetecilere, gençlerin kültürel faaliyetlerle iç içe olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Tlos Antik Kenti'nin bölge için önemli bir kültürel miras olduğuna vurgu yapan Açıkbaş, "Gönüllü faaliyetlere katılan gençlerimizin Tlos Antik Kenti'nde gençlik çalışanı arkadaşlarımız tarafından bilgilendirilmeleri ve sanatsal faaliyetlerde bulunmaları bizim için çok önemli ve değerli. Bu bağlamda gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü genci Zehra Yüksel ise tarihi ve kültürel yapıları yerinde inceleyerek sanatsal faaliyetlere katılmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere çok önem verdiğini ve özellikle yaz aylarını dolu dolu geçirdiklerini anlatan Yüksel, emeği geçenlere teşekkür etti.

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