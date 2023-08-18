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        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Bodrum'da konser verdi

        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, Bodrum ilçesinde müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 00:44
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        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Bodrum'da konser verdi
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        MUĞLA (AA) - Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, Bodrum ilçesinde müzikseverlerle buluştu.

        Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da veren Williams, ilçedeki bir otelde hayranlarının karşısına çıktı.

        Williams, konser repertuvarında sevilen şarkılarının yanı sıra efsanevi parçası "Feel"i de seslendirirken zaman zaman hayranlarıyla da sohbet etti.

        Otelde konaklayanların ücretsiz katılabildiği konsere dışarıdan gelen dinleyicilerin 20 bin liraya yakın bilet ücreti ödediği öğrenildi.

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