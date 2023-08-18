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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:03
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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Seydikemer Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. Bekçiler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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