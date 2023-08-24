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        "Blue" adlı mega yata Bodrum'da yakıt ikmali yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 00:28 Güncelleme: 24.08.2023 - 00:53
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        "Blue" adlı mega yata Bodrum'da yakıt ikmali yapıldı
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        MUĞLA (AA) - Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli mega yata, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapıldı.

        Önceki hafta Bodrum ilçesine demirleyen ardından Marmaris'e geçen yat, tekrar Bodrum'a geldi.

        Paşatarlası mevkisindeki yolcu limanı iskelesine yanaştırılan yata, gün içerisinde getirilen akaryakıt tankerleriyle yakıt ikmaline başlandı.

        Yata 25 tankerle yaklaşık 700 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Öğleden önce başlayan ikmal, akşam saatlerinde de sürdü.

        Çift helikopter pisti, plaj kulübü, spor salonu, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi gibi imkanları bulunan yatta 48 misafir ağırlanabiliyor.

        Uluslararası internet sitelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 2022 yılı yapımı lüks yat, dünyanın en büyük motor yatları arasında beşinci sırada gösteriliyor.

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