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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:04 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:27
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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bodrum Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Güvercinlik'teki yol kontrol noktasındaki çalışmada, hakkında "silahlı yağma" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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