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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:25 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:28
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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