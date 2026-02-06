Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        İstanbul'da hayatını kaybeden doktor, Datça'da toprağa verildi

        İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren doktor Muğla'nın Datça ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 18:52 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:52
        İstanbul'da hayatını kaybeden doktor, Datça'da toprağa verildi
        İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren doktor Muğla'nın Datça ilçesinde defnedildi.


        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Uzm. Öğr. Gör. Dr. Zeynep Sude Taş'ın cenazesi memleketi Datça'ya getirildi.

        Reşadiye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Taş'ın cenazesi, Reşadiye Mezarlığı'na toprağa verildi.

        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın yayımladığı taziye mesajında, "Genç yaşta aramızdan ayrılan değerli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Evinde ölü bulunan doktorun kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

