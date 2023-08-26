Muğla'da UMKE eğitimi alan gönüllüler deprem tatbikatı yaptı
MUĞLA (AA) - Muğla Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) katılmak isteyen gönüllüler aldıkları eğitimi deprem tatbikatıyla tamamladı.
UMKE'ye başvuran ve gönüllülerden oluşan ekip, iki parkurda verilen eğitimlerde 35 derece sıcakta ter döktü.
Dar alanda hasta taşıyan gönüllü UMKE ekipleri, muhtemel olaylar konusunda tecrübe kazandı, birlikte hareket etme becerilerini geliştirdi.
Gönüllüler, eğitimin ardından Menteşe ilçesindeki deprem tatbikatına katıldı.
Ekipler, senaryo gereği enkazda kalan kişiyi kurtarıp ambulansa yetiştirdi.