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        Muğla'da UMKE eğitimi alan gönüllüler deprem tatbikatı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:16 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:16
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        Muğla'da UMKE eğitimi alan gönüllüler deprem tatbikatı yaptı
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        MUĞLA (AA) - Muğla Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) katılmak isteyen gönüllüler aldıkları eğitimi deprem tatbikatıyla tamamladı.

        UMKE'ye başvuran ve gönüllülerden oluşan ekip, iki parkurda verilen eğitimlerde 35 derece sıcakta ter döktü.

        Dar alanda hasta taşıyan gönüllü UMKE ekipleri, muhtemel olaylar konusunda tecrübe kazandı, birlikte hareket etme becerilerini geliştirdi.

        Gönüllüler, eğitimin ardından Menteşe ilçesindeki deprem tatbikatına katıldı.

        Ekipler, senaryo gereği enkazda kalan kişiyi kurtarıp ambulansa yetiştirdi.

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