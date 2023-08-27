Fethiye'de yüzüstü yatan arkadaşının üzerinde motosiklet kullanan sürücüye para cezası uygulandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzüstü yatan arkadaşının üzerinde motosiklet kullanan sürücüye para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin yüzüstü yatan arkadaşının üzerinde motosiklet kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede sürücünün T.H, koltuğa uzanan kişinin ise A.B. olduğu tespit edildi.

Trafiği tehlikeye düşürmekten sürücüye 6 bin 323 lira, yolcuya da 872 lira ceza uygulandı, motosiklet ise trafikten men edildi.