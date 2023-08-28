Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 25 bireysel sulama projesine hibe desteği verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 19:23 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 25 bireysel sulama projesine hibe desteği verilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'da bireysel sulama sistemlerine ilişkin 25 projeye Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibe desteği verilecek.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, proje sahipleriyle gerçekleştirilen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, 1 Ocak - 17 Mart tarihleri arasında 27 başvuru yapıldığını belirtti.

        İki başvurunun geri çekildiğini ve 25 üreticinin bireysel sulama desteği için başvurusunun işleme alındığını aktaran Saylak, tarla içi sulama, güneş enerjisi, güneş enerjili sulama sistemi projeleri için üreticilere yüzde 50 hibe desteği verileceğini bildirdi.

        Saylak, 466 dekarlık tarımsal üretim sulama alanı için 1 milyon 909 bin 966 liralık destek verileceğini kaydetti.

        Törene, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Süleyman Gül ile Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere ziraat odaları başkanları ve üreticiler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muğla'da virajı alamayan kum yüklü TIR devrildi; 1 yaralı
        Muğla'da virajı alamayan kum yüklü TIR devrildi; 1 yaralı
        Muğla'da kum yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı
        Muğla'da kum yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı
        Milas'ta tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Milas'ta tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Muğla'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Muğla'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Başpehlivan Balaban, güreş biter bitmez fotoğraf çektirmek isteyen hayranıy...
        Başpehlivan Balaban, güreş biter bitmez fotoğraf çektirmek isteyen hayranıy...
        Hyllarima Antik Kenti'ndeki kazılarda deprem izlerine rastlandı
        Hyllarima Antik Kenti'ndeki kazılarda deprem izlerine rastlandı