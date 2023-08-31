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        Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 01:04 Güncelleme: 31.08.2023 - 01:04
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        Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Vali İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Muğla'da bir restoranda düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

        Resepsiyona AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Neslim Eski, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kaymakamlar, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Programda davetlilerle ilgilenen Akbıyık, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

        Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle sonuçlanan, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

        Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verilen şehitleri şükranla anan Akbıyık,"İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, milletimiz ve ordumuz, yokluk ve imkansızlıklara rağmen, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek çıktığı yolda dünya tarihine geçen büyük bir zafere imza atmıştır." dedi.

        Konuşmanın ardından Vali Akbıyık, şehit yakınları ve gazilerle pasta kesti.

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