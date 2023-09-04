Muğla'da okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı

MUĞLA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında Muğla ve ilçelerinde okullarda ilk ders zili çaldı.

Uyum programı için okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, uyum haftasında öğrencilerin heyecan ve sevincini paylaştıklarını söyledi.

2023-2024 eğitim öğretim yılına başlarken uyum programı ile okula yeni başlayan öğrencilere "hoş geldiniz" diyen Çay, "Onların heyecanını ve sevincini öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile hep birlikte paylaşıyoruz." dedi.

Okulla tanışma ve okula uyumun, çocukların yaşamında önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Çay, "Bu önemli başlangıç yavrularımızın okula, öğretmene, arkadaşlarına olan tutumlarını şekillendirecek ve okul hayatlarına yön verecek bir süreçtir. Bu minvalde, yeni bir döneme başlayan çocuklarımızın bu süreci sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi adına 'Okula Uyum Haftası' son derece önem ihtiva etmektedir." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan uyum rehberi doğrultusunda, hafta boyunca uyum programının yürütüleceğini belirten Çay, şunları kaydetti:

"Yavrularımızın okul kaygılarını gidermek, okul ortamını sevdirmek, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla yürütülecek olan uyum haftasında Bakanlığımızın hazırlamış olduğu uyum rehberi doğrultusunda, öğretmenlerimizin yol göstericiliğinde ilerleyeceğiz. Velilerimizin de dahil olduğu bu uyum programı ile yavrularımızın yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede adapte olmalarını ve okula aidiyet duygusunu geliştirmelerini hedefliyoruz. Çocuklarımızın yeni yuvalarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanırken kendilerini büyük bir ailenin parçası olarak hissetmeleri, okul hayatlarında başarıyı ve mutluluğu getirecektir."

- Ortaokullara yönelik rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de

Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları, 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.