Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında Muğla ve ilçelerinde okullarda ilk ders zili çaldı.

        Uyum programı için okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, uyum haftasında öğrencilerin heyecan ve sevincini paylaştıklarını söyledi.

        2023-2024 eğitim öğretim yılına başlarken uyum programı ile okula yeni başlayan öğrencilere "hoş geldiniz" diyen Çay, "Onların heyecanını ve sevincini öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile hep birlikte paylaşıyoruz." dedi.

        Okulla tanışma ve okula uyumun, çocukların yaşamında önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Çay, "Bu önemli başlangıç yavrularımızın okula, öğretmene, arkadaşlarına olan tutumlarını şekillendirecek ve okul hayatlarına yön verecek bir süreçtir. Bu minvalde, yeni bir döneme başlayan çocuklarımızın bu süreci sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi adına 'Okula Uyum Haftası' son derece önem ihtiva etmektedir." diye konuştu.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan uyum rehberi doğrultusunda, hafta boyunca uyum programının yürütüleceğini belirten Çay, şunları kaydetti:

        "Yavrularımızın okul kaygılarını gidermek, okul ortamını sevdirmek, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla yürütülecek olan uyum haftasında Bakanlığımızın hazırlamış olduğu uyum rehberi doğrultusunda, öğretmenlerimizin yol göstericiliğinde ilerleyeceğiz. Velilerimizin de dahil olduğu bu uyum programı ile yavrularımızın yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede adapte olmalarını ve okula aidiyet duygusunu geliştirmelerini hedefliyoruz. Çocuklarımızın yeni yuvalarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanırken kendilerini büyük bir ailenin parçası olarak hissetmeleri, okul hayatlarında başarıyı ve mutluluğu getirecektir."

        - Ortaokullara yönelik rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de

        Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları, 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        4 aracı pert edip kaçtı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU

        Benzer Haberler

        Bodrumspor milli araya mutlu girdi
        Bodrumspor milli araya mutlu girdi
        BODRUM´DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
        BODRUM´DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
        Bodrum´da şampiyonluk coşkusu
        Bodrum´da şampiyonluk coşkusu
        Halk ozanı Aşık Veysel, Bodrum'daki müzik festivalinde konserle anıldı
        Halk ozanı Aşık Veysel, Bodrum'daki müzik festivalinde konserle anıldı
        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Bodrum FK-Ümraniyespor maçının ardından
        Bodrum FK-Ümraniyespor maçının ardından