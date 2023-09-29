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        Dışişleri Bakanı Fidan, Muğla'da ziyaretlerde bulundu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muğla'nın Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde belediyeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 22:51 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:51
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        Dışişleri Bakanı Fidan, Muğla'da ziyaretlerde bulundu
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muğla'nın Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde belediyeleri ziyaret etti.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Fidan, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca organize edilen "2023 Şehir Buluşmaları" kapsamında Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

        Burada partiye yeni katılan üyelere rozet takan Fidan, partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

        Bakan Fidan, daha sonra Kavaklıdere ilçesini ziyaret etti. Belediye binası önünde vatandaşları selamlayarak, gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Fidan, başkanlık makamına geçerek Mehmet Demir'den ilçeye ilişkin bilgi aldı.

        Fidan, ilçeye bağlı Çayboyu Mahallesi'nde de aile ziyaretinde bulundu.

        Daha sonra Yatağan ilçesine geçerek Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ü ziyaret eden Fidan, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirildi.

        Bakan Fidan, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz ve Yatağan Belediye Başkanı Toksöz ile Stratonikei Antik Kenti'ni gezdi.

        Kent girişinde kazı ekibi başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve ekibi tarafından karşılanan Fidan, tarihi yapıları inceledi.

        Söğüt, Bakan Fidan'a kentte yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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