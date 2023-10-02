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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 kişi tutuklandı

        Muğla ve ilçelerinde 15-30 Eylül'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:16 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:16
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 kişi tutuklandı
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        Muğla ve ilçelerinde 15-30 Eylül'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında 15-30 Eylül döneminde uyuşturucu tacirlerine yönelik 157 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 424 sentetik hap, 228 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı, 171 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

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