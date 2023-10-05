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        Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:42
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        Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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        Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığını örgütlü olarak yaptığı belirlenen 10 şüpheli tespit edildi.

        Muğla merkezli İzmir, Konya ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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