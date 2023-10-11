GÜNCELLEME - Muğla'da evde çıkıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Gökçeovacık Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki ormanlık ve zeytinlik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye ekipleri orman işçileri sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında 0,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangının çıktığı ahşap ev ise kullanılamaz hale geldi.