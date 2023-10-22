Muğla'da tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tarım alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tarım alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çayhisar Mahallesi'nde tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekipler, yakındaki ormanlık alanı tehdit eden alevleri kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.