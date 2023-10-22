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        GÜNCELLEME - Muğla'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tarım alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yaklaşan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:33
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        GÜNCELLEME - Muğla'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tarım alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yaklaşan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çayhisar Mahallesi'nde tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm tarım alanı zarar gördü.

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