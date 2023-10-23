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        Muğla'da evler bayrakla donatılacak

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından "Evleri Bayrakla Donatıyoruz" kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:38
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        Muğla'da evler bayrakla donatılacak
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından "Evleri Bayrakla Donatıyoruz" kampanyası başlatıldı.

        Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, bu yıl Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyetin 100. yılını tüm yurtta oluğu gibi Menteşe'de coşkuyla kutlayacaklarını belirten Gümüş, "Kutlamalar kapsamında Evleri Bayraklarla Donatıyoruz kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında dileyen vatandaşlarımız belediyemiz beyaz masadan bayrak temin edebilir, ev ve işyerlerini bayraklarla donatabilirler." dedi.

        Gümüş, Cumhuriyet ve kazanımlarına her zaman sahip çıkacaklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını dile getirdi.

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