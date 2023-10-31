Bodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.