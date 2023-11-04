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        Muğla'da 600 dönümlük zeytin bahçesinde hasat yapıldı

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan 600 dönümlük zeytin bahçesinde yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:49
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        Muğla'da 600 dönümlük zeytin bahçesinde hasat yapıldı
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        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan 600 dönümlük zeytin bahçesinde yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

        Kurucuova Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde ilk hasat dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Program kapsamında bölgedeki kadınlar tarafından yeşil zeytinler toplanarak soğuk sıkımı yapılırken öğrenciler kırma zeytin yarışmasında hünerlerini gösterdi.

        Kavaklıdere Kaymakamı Ramazan Aykut Saka, Belediye Başkanı Mehmet Demir, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eren Kaçmaz ve protokol üyeleri ise zeytinyağı tadımı yaptı.

        Kaymakam Saka ve beraberindekiler, daha sonra geçen yıl İsrail'de düzenlenen Terra Olive Best International yarışmasında çeşitli ülkelerden katılan 650 marka arasında dünyanın en iyisi seçilerek Türkiye'ye birincilik getiren zeytinyağını inceleyip tesisin müdürü İbrahim Tokuç'tan bilgi aldı.

        Tokuç, Kavaklıdere'de 600 dönümlük tek parselde 17 bin zeytin ağacı ile dünyanın en iyi zeytinyağını ürettiklerini söyledi.

        Kaymakam Saka ise ülke olarak daha bir müreffeh Türkiye hayaline erişmek için üretmek zorunda olduklarını vurguladı.

        Belediye Başkanı Demir de ilçenin son yıllarda tarım alanındaki atılımlarla adından söz ettirdiğini, özellikle zeytin ve zeytinyağı üretiminde kaliteye önem verdiklerini anlattı.

        İl Müdürü Saylak, devletin verdiği destekle ilde zeytin ağacı sayısının 17 milyona ulaştığına dikkati çekerek, "205 zeytinyağı sıkma ve ambalajlama tesisi bulunan Muğla, 150'den fazla zeytinyağı markasına sahip. Doğru üretim teknikleriyle zeytinin fabrikaya doğru ulaştırılmasını sağlayarak kaliteli ürün elde ediyoruz. Muğla'da bu yıl zeytinyağında 39 yeni marka oluştu. Biz tadım eğitimleri ve yaptığımız eğitimlerle bunu teşvik ediyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından ilk hasadın zeytin sıkımı da yapılarak ziyaretçilere tattırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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