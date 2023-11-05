Bodrum FK - Manisa FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Manisa FK'yi 2-0 yenen Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Oyuncularım bugün maçın başından sonuna kadar çok istediler ve iyi oynadılar, doğru oynadılar." dedi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Kritik ve önemli bir maça çıktıklarını ifade eden Taşdemir, rakiplerinin sezon başı itibarıyla tamamen şampiyon olmak için kurulan bir takım olduğunu kaydetti.

Sezon başından beri inişli çıkışlı grafiklerinin olduğunu anlatan Taşdemir, "Ama özellikle bu maçta bunu kırdığımızı düşünüyorum. Oyuncularım bugün maçın başından sonuna kadar çok istediler ve iyi oynadılar, doğru oynadılar. Dolayısıyla da maçı kazandılar. Hepsini teker teker tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir maçı kazandığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

- Manisa FK cephesi

Manisa FK Yardımcı Antrenörü Uğur Okur da deplasmana gelerek takıma destek veren taraftarlarına teşekkür etti.

Manisa FK'yi sezon sonunda hak ettikleri yere getireceklerine inandıklarını ifade eden Okur, "Bunun için çok çalışmamız lazım. Bu sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bütün şehir bir araya gelerek bu zorlu süreci atlatacağız." dedi.

Bodrum FK'yi teknik ekip olarak çok iyi tanıdıklarını belirten Okur, şöyle konuştu:

"Bodrum FK'nin bütün hafta boyunca nasıl oynayacaklarını, nasıl hücum edeceklerini, nasıl pozisyonlara gireceklerini teker teker çalıştığımız, anlattığımız bir rakipti. Bu şekilde goller yemek üzücü. Yoksa maçlar kazanılır, kaybedilir önemli değil. Ama girdiğimiz pozisyonları atamıyor olmamız, dönen topun gol olması, ikinci yarı başlangıcında iyi bir baskı kurmamız yine atamamamız dönen topun yine gol olması gerçekten öz güvenimizi kırdı. Bu maçı daha iyi şekilde bitirebilirdik, puan alabilirdik. İşler istediğimiz gibi gitseydi ikinci yarıda özellikle maçı lehimize çevirebilirdik ama olmadı. Bodrum FK takımı gerçekten bu ligde ne yaptığını bilen bir takım. Onları da tebrik ediyorum. Biz daha çok çalışarak iyi olacağız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız."