Datça'da depreme dayanıksız okulun yıkımına başlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 28 yıllık okulun, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım çalışması başladı.

İlçede "Okul dedesi" olarak bilinen hayırsever iş insanı Kazım Yılmaz tarafından 1995'te İskele Mahallesi'nde yaptırılan Kazım Yılmaz İlkokulu'nun depreme dayanıksız olduğu belirlendi.

Yıkım kararının ardından okulda, yıkım çalışması başlatıldı.

Yıkımın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni okul yapılacağı belirtildi.

Kazım Yılmaz İlkokulu'nun rahmetli hayırsever iş insanı tarafından Datça'ya kazandırılan 6 okuldan ilki olduğu kaydedildi.