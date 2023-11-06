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        Datça'da depreme dayanıksız okulun yıkımına başlandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde 28 yıllık okulun, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım çalışması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:03
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        Datça'da depreme dayanıksız okulun yıkımına başlandı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde 28 yıllık okulun, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım çalışması başladı.

        İlçede "Okul dedesi" olarak bilinen hayırsever iş insanı Kazım Yılmaz tarafından 1995'te İskele Mahallesi'nde yaptırılan Kazım Yılmaz İlkokulu'nun depreme dayanıksız olduğu belirlendi.

        Yıkım kararının ardından okulda, yıkım çalışması başlatıldı.

        Yıkımın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni okul yapılacağı belirtildi.

        Kazım Yılmaz İlkokulu'nun rahmetli hayırsever iş insanı tarafından Datça'ya kazandırılan 6 okuldan ilki olduğu kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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