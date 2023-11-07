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        Fethiye'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 01:37 Güncelleme: 07.11.2023 - 01:45
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        Fethiye'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 yaşamını yitirdi.

        Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda iki taraf arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın dönüştüğü kavgada bıçaklanan Serdar Çavuş'un (31) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaçan şüpheliler A.Ç. (21) ile M.T. (33) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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