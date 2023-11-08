Fethiye'de otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurulan kadın yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurulan kadın yaralandı.

Barış Manço Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden A.G'ye iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından tabancayla birkaç el ateş edildi.

Sırtına isabet eden mermiyle yaralanan A.G, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis'e giderek yardım istedi.

Sağlık ekiplerince tedaviye alınan A.G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.