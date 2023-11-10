Muğla'da 2 yıl önce yanan ormanlar yeniden yeşeriyor DURMUŞ GENÇ/SABRİ KESEN - Muğla ile ilçelerinde yaklaşık 2 yıl önce meydana gelen ve 15 günde kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ormanlık alanlar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden yeşeriyor.

DURMUŞ GENÇ/SABRİ KESEN - Muğla ile ilçelerinde yaklaşık 2 yıl önce meydana gelen ve 15 günde kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ormanlık alanlar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden yeşeriyor.

29 Temmuz 2021'de önce Marmaris siteler mevkisinde başlayan, ardından Bodrum Güvercinlik, Köyceğiz, Milas Beyciler ile Kavaklıdere bölgelerinde çıkan ve 12 Ağustos'a kadar devam orman yangınlarının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. 15 gün boyunca bölgedeki 75 yangını söndürmek için mücadele eden ekipler, sonrasında küle dönen alanı yeşertmek için de hummalı bir çalışma yürüttü.

Alevlerden etkilenen yaklaşık 60 bin hektar alanın, 29 bin 786 hektarlık bölümünde doğal, 2 bin 948 hektarında ise suni gençleştirme yöntemi uygulandı. 4 bin 542 hektarlık kesim rehabilite edilirken, 2 bin 258 hektarlık kısım ise fidan dikimi ile ağaçlandırıldı. Öte yandan aşırı kayalık ve eğimli olan 12 bin 486 hektarlık alana sadece tohum takviyesi yapıldı.

Bölgede 3 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturuldu, 200 tonun üzerinde ise tohum serpildi.

- Ağaçlandırmada yaklaşık 20 bin kişi çalıştı

Yanan bölgenin temizlenmesi ve yeniden ağaçlandırılması kapsamında yaklaşık 20 bin kişi görev aldı, 300'e yakın da iş makinesi kullanıldı. Dikilen fidanlar diz boyuna, serpilen tohumlar da bir karıştan fazla boya ulaştı.

Kavaklıdere ilçesinde 2 Ağustos'ta başlayan ve Yatağan ile Menteşe sınırlarına kadar ulaşan yangında zarar gören 15 bin 238 hektar alan da ağaçlandırıldı. İlçe sınırlarındaki orman varlığının büyük oranda zarar gördüğü bölgelerde belediye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, yanan alanların yeşermesi için fidan dikme çalışmalarına ağırlık verildi. Dikilen fidanların boyu yaklaşık 50 santimetreye çıktı.

- Kavaklıdere'de çalışmalar tamamlandı

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AA muhabirine, ilçede etkili olan ve günlerce süren yangının ardından yaraların hızla sarıldığını söyledi.

Yangının 5 mahallede yerleşim yerlerini tehdit ettiğini, bir konut ile 14 yayla evinin yandığını anımsatan Demir, zarar gören 5 bin 529 hektar ormanlık alanın ağaçlandırıldığını bildirdi.

İlçedeki ormanların büyük bölümünün yok olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Yangından sonra yürütülen çalışmalarla yanan alanların tamamında ağaçlandırma işlemi bitti. İlçe genelinde 2 yılda çalışmalar tamamlandı. Dikim yapılan kısımlarda fidanlar yeşerdi. Bazı bölgelerde fidanlarımızın boyu 40-45 santime ulaşmış durumda. Yaraların sarılması uzun zaman alacak ama önümüzdeki 7-8 yıl içerisinde bu alanlarımızın tamamının yeşerdiğini göreceğiz."

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş da yangın sonrası kurdukları dernekle ağaçlandırma çalışmaları için seferber olduklarını belirtti.

Marmaris Milli Parklar ile Orman İşletme müdürlüklerinin işbirliğinde fidan diktiklerini anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Dernek olarak Marmaris'te 20 bin civarında ağaç diktik. Geçen yıl 50 bin tohum topunu doğaya bıraktık, bu yılda 100 bin tohum topunu bırakacağız. Kızılçam, fıstık çamı, akasya, keçi boynuzu gibi bölgeye özgü ve hızlı büyüyen ağaçları dikiyoruz. Akasya ve keçiboynuzu gibi ağaçları yerleşim yerlerinin üst kısımlarına dikiyoruz. Bunlar hızlı büyüyüp yangın kesme özelliğine sahip ağaçlar."

Orman İşletme Müdürlüğünün dik alanlarda teraslama çalışması yaparak olası selleri önlediğini ve fidanların büyümesine imkan sağladığını dile getiren Demirtaş, "Diktiğimiz ağaçların yüzde 80'inin tuttuğunu, büyüdüğünü görüyoruz. Fidanlar 2-3 kat boy attı. Akasyalar da bir yıl içinde 3 metre boya ulaştı. Tek sıkıntımız, yanan alan çok. Yetişmeye çalışıyoruz." dedi.