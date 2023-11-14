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        Bodrum'da yağış sonrası denizin rengi değişti, sahilde de kirlilik oluştu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dün yaşanan sağanağın ardından Bitez Barajı'nda ve sahilde derelerden gelen atıklar nedeniyle kirlilik oluştu, denizin rengi de kahverengiye dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:57
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        Bodrum'da yağış sonrası denizin rengi değişti, sahilde de kirlilik oluştu
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dün yaşanan sağanağın ardından Bitez Barajı'nda ve sahilde derelerden gelen atıklar nedeniyle kirlilik oluştu, denizin rengi de kahverengiye dönüştü.

        İlçede dün tüm gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanağın ardından şiddetli yağışla debisi yükselen derelerden akan sular denize ulaştı.

        Yağmur sularıyla gelen yoğun atıklar da denize ve Bitez Barajı'na sürüklendi. Arasında çöp konteynerlerinin de olduğu binlerce atık Bitez Sahili'nde ve barajda kirliğe neden oldu.

        Bölgenin temizlenmesi için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Öte yandan denizin rengi de kahverengiye dönüştü.

        Denizdeki görüntü dron ile havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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