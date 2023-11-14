Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 40-27 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 23-11 önde tamamladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.