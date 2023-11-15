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        KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da resepsiyon düzenlendi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 21:25 Güncelleme: 15.11.2023 - 21:35
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        KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da resepsiyon düzenlendi
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da resepsiyon verildi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Başkonsolos Topçu, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türklerinin geleceğe daha umutla güvenle baktığını, bu topraklara çetin mücadeleler sonucunda ağır bedelleri ödeyerek geldiklerini söyledi.

        Onca zulme, işkenceye rağmen mücadele sancağını asla yere düşürmediklerini aktaran Topçu, "Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğimizin destansı mücadeleleri sayesinde zafere ulaştık. İnşallah barış dolu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

        Topçu, KKTC'nin ana vatan Türkiye'nin her zaman yanında olacağını vurgulayarak, Türkiye ile ortak gelecek kurmak için çok çalışacaklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından resepsiyon, 3. Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığının müzik dinletisiyle devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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