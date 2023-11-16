Muğla'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığa 43 yıl 4 ay hapis Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık 43 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık 43 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.S. ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, "Çok pişmanım. Kendilerinden ayrı ayrı özür diliyorum. Kızımı göstermedikleri için bu olay yaşandı. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle indirim cezasında uyguladığı sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 40 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından da toplam 3 yıl 4 ay hapis verdi.

- Olay

Bayır Mahallesi'nde 20 Temmuz 2022'de ailesinin yanında olan eşi Merve S'nin yanına gelen M.S, eşi, kayınvalidesi Ülkü S. ve kayınpederi Ramazan S'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı.

Jandarma ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan sanığa 3 kez müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.