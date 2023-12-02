Çağdaş Bodrumspor, Galatasaray Ekmas maçına odaklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında yarın Galatasaray Ekmas'a konuk olacak Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan Çağdaş Bodrumspor'un başantrenörü Ender Arslan, üst üste gelen mağlubiyetlerin takımın moralini bozmadığını söyledi.

Zorlu mücadele için hazırlıkları tamamladıklarını belirten Arslan, "Zorlu bir Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Birçok kaliteli oyuncusu olan zorlu rakibe karşı oynayacağız. Maçın son dakikasına kadar mücadelemizi verip, galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.