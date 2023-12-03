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        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 23:27 Güncelleme: 03.12.2023 - 23:34
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        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 82 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bota ilişkin yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki 33 göçmeni kurtardı.

        Ayrıca, Sahil Güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

        Durdurulan lastik botta 46, karadan ulaşımı olmayan bölgede ise Sahil Güvenlik ile jandarma ekiplerince 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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