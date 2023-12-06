Muğla'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Zeytinalanı Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.