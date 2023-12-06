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        Marmaris ve Datça'da karakulaklara ilişkin bilgilendirme tabelaları dikildi

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesinde bazı yerlere nesli tükenme tehdidi altındaki karakulaklarla ilgili bilgilendirme tabelaları konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:50
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        Marmaris ve Datça'da karakulaklara ilişkin bilgilendirme tabelaları dikildi
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        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesinde bazı yerlere nesli tükenme tehdidi altındaki karakulaklarla ilgili bilgilendirme tabelaları konuldu.

        Orman Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) ile Marmaris ve Datça belediyeleri işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle "Ormanların Hayalet Kedisi: Karakulak" başlıklı tabelalar hazırlandı.

        Tabelalar Marmaris Milli Parkı girişine, Günnücek Parkı ve Bilim Parkı'na dikildi.

        Proje kapsamında Bilim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere karakulaklar ve yaban hayatı hakkında bilgi verildi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yasin İlemin, gazetecilere, 2021'den itibaren Muğla ve Antalya'da büyük orman yangınları yaşandığını söyledi.

        Yangınlardan yaban hayatının olumsuz etkilendiğini belirten İlemin, "Orman yangınları Ege ve Akdeniz bölgelerinde binlerce yıllık yaşanan doğal bir süreç. Buralar biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatı bakımından çok zengin bölgeler. Endemik türler var. Yangınları söndürdükten ve yaralar sarıldıktan sonra yapılması gereken en önemli faaliyetlerden birisi de habitatın, ekosistemin, ormanın tekrar restore edilmesi." dedi.

        Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde akademik anlamda restorasyon çalışmalarına katkı sunmaya çalıştıklarını dile getiren İlemin, bölgenin biyolojik çeşitliliği, karakulaklar ve yaban hayatı hakkında bilgi vermek amacıyla Marmaris ve Datça'nın çeşitli yerlerine tabelalar dikilmesinin yanında orman yangınları, bölgenin yaban hayatı çeşidi hakkında öğrencilere özel bilgilendirmeler yapıldığını kaydetti.

        Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği Genel Sekreteri Dr. Okan Ürker de ortak restorasyon çalışmalarında daha ekolojik teknikleri nasıl uygulayabilecekleri konusu üzerinde durduklarını bildirdi.

        Kurumların uyum içerisinde çalışmayı yürüttüğünü anlatan Ürker, "Karakulaklar bizim anahtar türümüz olacak. Bölgenin sembol türlerinden birisi." diye konuştu.

        WWF Türkiye Kıdemli Doğa Koruma Uzmanı Ercan Sütlü ise "Karakulakların tanınırlığını arttırmak, toplumu duyarlı kılmak, yaşam alanlarının daraldığını insanlara aktarmak adına güzel bir çalışma ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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