Muğla'da sağanak ve dolu etkili oldu Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, tarım ürünleri zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, tarım ürünleri zarar gördü.

Menteşe'de yağış öğleden sonra şiddetini artırdı. Sağanağa yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Datça'daki bazı mahallelerde ise dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklardaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte zorlandı.

Emecik Mahallesi'nde dolu nedeniyle tarlalardaki güz domatesi ve patatesler zarar gördü.

Köyceğiz ilçesinde de dolu, narenciye ve zeytin bahçelerine zarar verdi.