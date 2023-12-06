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        Muğla'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, tarım ürünleri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:55
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        Muğla'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, tarım ürünleri zarar gördü.

        Menteşe'de yağış öğleden sonra şiddetini artırdı. Sağanağa yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

        Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Datça'daki bazı mahallelerde ise dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklardaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte zorlandı.

        Emecik Mahallesi'nde dolu nedeniyle tarlalardaki güz domatesi ve patatesler zarar gördü.

        Köyceğiz ilçesinde de dolu, narenciye ve zeytin bahçelerine zarar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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