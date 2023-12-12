Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Mahallesi önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 1 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.

Tekne, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

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