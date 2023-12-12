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        Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 21:06 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:10
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        Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Mahallesi önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        İçerisinde 1 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.

        Tekne, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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