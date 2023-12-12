Datça'da marinada Akdeniz foku görüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde teknelerin arasında yüzen Akdeniz foku, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yat limanında bulunan balıkçılar, teknelerin arasında yüzen fok olduğunu fark etti.

Nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaklaşık 30 dakika bölgede kalan fok, daha sonra gözden kayboldu.

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