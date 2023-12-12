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        Köyceğiz'de 1632 yaban keçisi tespit edildi

        Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılan envanter çalışmasında 1632 yaban keçisi tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 12.12.2023 - 18:32
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        Köyceğiz'de 1632 yaban keçisi tespit edildi
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        Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılan envanter çalışmasında 1632 yaban keçisi tespit edildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünce sürdürülebilir av yönetimi kapsamında korunan alanlarda envanter çalışması yürütülüyor.

        Bu kapsamda, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'dan 20 araç ve 70 kişinin yer aldığı envanter ekibi oluşturuldu.

        Alanda envanter ekibine, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı, Orman Mühendisi Hakan Körbalta, Ziraat Mühendisi Davut Polat tarafından yaban keçisi, karaca, kızıl geyik ve alageyik türlerine yönelik envanter yöntemleri ve uygulamaları, koruma ve izleme çalışmalarıyla av turizmi konularında eğitim verildi.

        Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ve Muğla Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 70 kişilik envanter ekibi daha sonra doğrudan gözlem yöntemi ve biri termal kameralı 3 dronla gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 747 dişi, 334 yavru ve 551 erkek yaban keçisi olmak üzere 1632 yaban keçisi tespit etti.

        Sahip olduğu zengin fauna ve florası, eşsiz peyzaj değeriyle korunan önemli alanlardan biri olan Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 31 bin 374 hektarlık alanı kapsıyor.

        Bu alanın barındırdığı en önemli türlerden biri yaban keçisiyken, alanda boz ayı, kurt, karakulak, su samuru, yaban kedisi, alageyik gibi önemli yaban hayvan türleri de bulunuyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altına alınan önemli yaban hayvanı türlerinden biri olan yaban keçileri, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesinde yakın tehdit altında olan türler kategorisinde sınıflandırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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