Muğla'da gelinini ahırda av tüfeğiyle vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı gelinini ahırda av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra cesedini yakan sanık, hakim karşısına çıktı.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık K.Ö. (72), maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık K.Ö, olay günüyle ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Şeker hastası olduğunu ve ilaç kullandığını ifade eden K.Ö, "Ne yaptığımı bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni zorlamayın. Konuşmak istemiyorum." dedi.

Sanığın oğlu O.Ö. ise olayı görmediğini ve mağdur olduğunu dile getirdi.

Babasının kendilerini istemediği için 9 yıl önce yanından ayrılarak kiraya çıktıklarını, babasına saygısı dolayısıyla zaman zaman ziyaretine gittiğini anlatan O.Ö, "Diyaloğumuz vardı ama son 3 yıldır ise bayramda seyranda hiç gitmedim. Turizmde çalıştığım için sabah saat 6'da evden çıkıyordum. Ben evden ayrıldıktan sonra olay olmuş. Babamdan eşimi öldürdüğü için şikayetçiyim." diye konuştu.

Maktulün kızı A.Ö. ise olay günü işe gitmek için hazırlandığı sırada silah sesi duyduğunu anlattı.

Dedesini bahçede elinde benzin şişesiyle gördüğünü belirten A.Ö, "Annem ahıra gitmişti. Ahırda onu yerde yatarken gördüm ve yanıyordu. Söndürmeye çalıştım. 112 ve jandarmayı aradım. Dedemle karşılaştığımda çok yakınından geçtim." dedi.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, K.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

K.Ö, 25 Nisan'da Atlıdere Mahallesi’ndeki ahırda av tüfeğiyle ateş açtığı gelini Hatice Ö'yü öldürmüştü. Gelininin cesedini benzin döküp yakarak ormana kaçan kayınpeder, jandarma ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden K.Ö. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.