Kürek Milli Takımı olimpiyat hedefiyle kürek çekiyor

DURMUŞ GENÇ / ÖMER KUNDAKÇI - Kürek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak için Köyceğiz Gölü'nde çalışıyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen hazırlık kampına katılan sporcular, çalışmalarını sürdürüyor. Sporcular koşu ve egzersizlerin ardından her gün Köyceğiz Gölü'nde kürek çekiyor.

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Nebojsa İlic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 hazırlıkları için Köyceğiz'de ikinci kış kampını yaptıklarını söyledi.

Sezonun ilk hedefi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları elemelerine hazırlandıklarını anlatan 62 yaşındaki Sırp başantrenör "Geçen sezon aldığımız sonuçlara göre burada olimpiyat kotasını alabilecek sporcularımız var. Bizim için şu an en büyük hedef olimpiyatlarda A finalde katılacağımız ekiple yer almak." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, ikinci hedeflerinin 2024 Eylül ayında Edirne'de yapılacak Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda en iyi başarıyı elde etmek olduğunu kaydetti.

- "Umuyoruz ki Paris Olimpiyatları'na en az iki ekiple katılacağız"

Kürek Milli Takım Antrenörü Sonat Doğan ise 2023'de iyi bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Yıl içerisinde sporcuların çok sayıda madalya kazandıklarını, bunun yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde ettiklerini belirten Doğan, "2024'teki en büyük hedefimiz Paris Olimpiyatları. Önce olimpiyatlar için kota alıp sonra da olimpiyatlarda final çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Doğan, Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nın önümüzdeki yıl ilk defa Türkiye'de Meriç Nehri'nde yapılacağını vurgulayarak, ev sahibi olarak organizasyona sıkı hazırlanıp, iyi ekiplerle katılmak istediklerini kaydetti.

Her yıl kamp çalışmalarını Köyceğiz'de yaptıklarını hatırlatan Doğan, "Biz her kış buradayız. İyi antrenman oluyor, hava elveriyor. Bizden başka ülkeler de burada. Macaristan, Litvanya, Özbekistan var, Bulgaristan gelecek yakında. Hatta daha önce Ukrayna ve Rusya da çok kamp yaptı. Kürek için çok elverişli, iyi antrenmanlar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo 2020'ye katılmayı başardıklarını, tek çiftlerde Tokyo'ya gittiklerini hatırlatan Doğan, "Burada da iki ekibimiz, belki de üçüncü ekibimiz olacak. Özellikle onların üzerine çok düşüyoruz. Mayısın üçüncü haftası Lozan’da son kota yarışlarından sonra netleşecek. Umuyoruz ki Paris Olimpiyatları'na en az iki ekiple katılacağız, öyle görünüyor." ifadelerini kullandı.