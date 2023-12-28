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        Muğla'da kadın üreticilere incir fidanı ve kerevet verildi

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolcuğu" projesi kapsamında kadın çiftçilere incir fidanı ve incir kurutma ekipmanı (kerevet) dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 22:24 Güncelleme: 28.12.2023 - 22:49
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        Muğla'da kadın üreticilere incir fidanı ve kerevet verildi
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        Muğla’nın Dalaman ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolcuğu" projesi kapsamında kadın çiftçilere incir fidanı ve incir kurutma ekipmanı (kerevet) dağıtıldı.

        Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, kadın çiftçilere bölgede yetiştirilen Dalaman inciri ve incir yetiştirme konularında bilgi verildi.

        Programda konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Tandoğan Uysal, kadın çiftçilere proje ile pozitif ayrımcılık yaparak önem verdiklerini söyledi.

        İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolcuğu projesiyle kadın çiftçilere enstitülerden verilen eğitimlerle yardımcı olduklarını belirten Uysal, "İncirin nasıl yetiştirildiği, hastalık durumunda bakımlarının nasıl yapıldığı, işlemesini, kurutmasını anlattık. Toplam 1470 incir fidanını üreticilerimizle buluşturduk. Burada da kadın üreticilerimize 220 incir kurutma ekipmanı dağıttık." dedi.

        Konuşmaların ardından Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş tarafından incir fidanı ve incir kurutma ekipmanları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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