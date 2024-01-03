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        Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:38
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        Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ula, Bodrum ve Datça ilçelerinin yol kontrol noktaları ile kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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