Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 3 milyonu geçti DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, 2023 yılında 3 milyon 395 bin 947 yabancı turisti ağırladı.

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, 2023 yılında 3 milyon 395 bin 947 yabancı turisti ağırladı.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

Turizm belgeli 26 marinada 7 bin 43 yat bağlama kapasitesi bulunan kentte, turizm belgeli 1512 ticari yat ve 637 günü birlik gezi teknesi ile 47 bin 143 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Tatilcilere Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula gibi ilçeleriyle çeşitli turizm olanakları sunan kent, geçtiğimiz yılda deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu.

Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine, Muğla'nın sahip olduğu doğal güzelliklerin ve kültürel zenginliklerin oluşturduğu turizm potansiyeli ile her yıl yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Kentin dünya turizminde de bir marka haline geldiğini ve her yıl gelen ziyaretçi sayısının arttığını belirten Akbıyık, "2023 yılında kente gelen turist sayısı 3 milyon 395 bin 947'ye ulaştı. Bunun yaklaşık 1,5 milyonunu İngilizler oluşturuyor. Kentte geçtiğimiz yıl 2 milyon 977 bin 103 turisti ağırlamıştık. Bu yıl hedeflerimizi daha da yüksek tutuyoruz." dedi.

- Muğla'yı en çok İngilizler tercih ediyor

Dalaman ve Milas-Bodrum gibi uluslararası 2 havalimanı, 9 deniz hudut kapısı bulunan Muğla'yı ziyaret eden yabancı turist sayısının artmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Akbıyık, yerli turistle birlikte kente geçen yıl yaklaşık 10 milyon ziyaretçi geldiğini ifade etti.

Misafirlerin kentte en iyi şekilde ağırlandığını aktaran Akbıyık, geçen yıl Muğla'nın en çok İngiliz turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.

Akbıyık, İngilizlerin ardından sırasıyla Rusya, Almanya, Polonya, Hollanda ve diğer ülkelerden gelen misafirlerin yer aldığını, gelen ziyaretçilerin yaklaşık 1,5 milyonunu İngilizlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Misafirlerin turizm merkezlerinde en iyi şekilde ağırlandığını anlatan Akbıyık, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla'nın denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıktığını kaydetti.

Muğla'yı dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri haline getirmek için pek çok projeyi uygulamaya aldıklarına işaret eden Akbıyık, bununla ilgili alt ve üst yapı yatırımlarının devreye alındığını, turizme can veren doğal güzelliklerin korunması, tarihi ve kültürel zenginliklerin kültür turizmine kazandırılması için de yoğun çaba sarf edildiğini bildirdi.

Muğla'nın deniz, kum, güneş üçlüsünün dışında zengin bir alternatif turizm çeşitliliğine sahip olduğuna dikkati çeken Akbıyık, şöyle konuştu:

"Muğla alternatif turizm çeşitliliğinde ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Kültür turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi, yayla turizmi, rafting, doğa yürüyüşü, bisiklet, su sporları turizmi, yat turizmi, kamp-karavan turizmi ilimizdeki alternatif turizm çeşitliliğini oluşturmaktadır. 1484 kilometre kıyı uzunluğu ile ülkemizde denize en uzun kıyıya sahip ilimiz, mavi yolculuklarıyla ünlü yat turizminin merkezi konumunda. Ayrıca ekstrem sporları için uygun coğrafi koşullara sahip ilimizde 289 parkur alanı var."

Akbıyık, Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle geçen yıl 233 bin 314 uçuş yapıldığını ve önceki yıllara göre artış yaşandığını sözlerine ekledi.